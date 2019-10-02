Эксперт: заявление Зеленского о новом законе о статусе Донбасса вызывает беспокойство

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киеву предстоит принять некий новый закон об особом статусе Донбасса, может означать стремление дезавуировать состоявшееся во вторник подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера". Такое мнение высказал ТАСС близкий к переговорам директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Заявление Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса, вызывает беспокойство, - сказал он. - А также напоминает манеру Порошенко немедленно дезавуировать собственные действия, чтобы всех запутать и обмануть. Одной рукой Зеленский подписывает "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. А другой рукой тут же объявляет, что это не тот особый статус, что будет какой-то другой, "новый", и при этом непонятно какой. То же стремление, что и у Порошенко, выхолостить минский процесс, свести его к имитации и даже абсурду. Конечно, ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе, если он не будет согласован с ними. Президент Украины должен вынести свои идеи на обсуждение "нормандской четверки" и Контактной группы".

Во вторник, как сообщил по результатам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов, все участники согласовали "формулу Штайнмайера", отметив, что "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Выступивший после этого на брифинге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "формулу Штайнмайера" предстоит "имплементировать в новый закон об особом статусе". "Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря. Будет новый закон, который будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и после публичного обсуждения с общественностью", - сказал он.