Вторая международная встреча по Ливии с участием замглавы МИД РФ прошла в Берлине

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял участие во второй международной встрече по Ливии на уровне старших должностных лиц 1 октября в Берлине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте МИД РФ.

"В развитие дискуссии, состоявшейся в рамках первой встречи в Берлине 17 сентября этого года, был проведен углубленный обмен мнениями по складывающейся военно-политической ситуации в Ливии и путям скорейшего комплексного урегулирования ливийского кризиса в интересах обеспечения устойчивого развития этой страны как единого, территориально устойчивого и суверенного государства", - указывается в сообщении.

Уточняется, что мероприятие прошло в МИД ФРГ, в нем также участвовали представители США, Франции, Великобритании, Италии, Египта, ОАЭ, Турции, Лиги арабских государств, Африканского союза и Европейского союза. "С очередным докладом выступил спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасана Саламе", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.