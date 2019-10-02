Спикером Госсобрания Марий Эл стал заслуженный врач РФ Анатолий Смирнов

ТАСС, 2 октября. Депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва избрали председателем регионального парламента заслуженного врача РФ Анатолия Смирнова, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Спикером Госсобрания избрали Смирнова Анатолия Васильевича", - сказал собеседник агентства.

Смирнов - член партии "Единая Россия". Он избирался депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл II, III, IV и V созывов, Заводского районного Совета народных депутатов г. Йошкар-Олы XIX созыва, Йошкар-Олинского городского Совета народных депутатов XXI созыва, Йошкар-Олинского городского Собрания I, II и III созыва.

Анатолий Смирнов родился 25 января 1946 года в с. Трубетчино Сызранского района Куйбышевской области. В 1971 году окончил Куйбышевский медицинский институт по специальности "Лечебное дело", в 2006 году - Московский открытый социальный университет по специальности "Юриспруденция".

Работал на различных должностях в учреждениях здравоохранения республики. С 1980 по 1986 годы - главный врач поликлиники №4 г. Йошкар-Олы, с 1986 года - главный врач государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн". Заслуженный врач Российской Федерации и Марий Эл, имеет ученую степень кандидата медицинских наук.

В обновленном парламенте представители партии "Единая Россия" заняли 37 мест из 52, что составляет 71,2%, девять мест досталось депутатам от КПРФ, еще по три места заняли представители ЛДПР и "Справедливой России".