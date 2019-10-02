Лавров: США поступают недальновидно, пытаясь принудить Иран к капитуляции

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Американские попытки изолировать Иран и принудить его к "капитуляции" недальновидны. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"К сожалению, Вашингтон задался целью всячески демонизировать, и изолировать, и принудить к капитуляции Исламскую Республику Иран. Не думаю, что это дальновидная политика", - сказал Лавров.

"Те обвинения, которые в адрес Ирана по самым разным поводам вбрасываются, они не опираются на какие-либо убедительные факты. Ну а выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД - прим. ТАСС), конечно же, был типичным примером полного пренебрежения к международному праву, к решениям Совбеза ООН. Мало того, что США отказались сами выполнять эти решения, они запрещают всем другим странам выполнять этот самый СВПД, выполнять резолюцию Совбеза ООН, угрожая санкциями", - добавил глава МИД РФ.

Он отметил, что Россия будет приветствовать контакты Ирана и США по ядерной сделке, если они состоятся.

"Я, честно говоря, не исключаю, что на каком-то этапе может состояться встреча американо-иранская, в том числе на высшем уровне, президент [США Дональд] Трамп об этом говорил, президент [Ирана Хасан] Роухани сказал, что он готов, но сначала нужно санкции остановить. В этом мире все возможно, и, так сказать, стиль американской администрации, он допускает любые решения, любые контакты, и мы будем это приветствовать, мы только будем рады, если вот эти проблемы, которые сейчас возникли с СВПД, будут рассмотрены честно и открыто", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что СВПД должен "быть выполнен в полном объеме". "Но о дополнительных требованиях к Ирану - можно обсуждать, наверное, предлагать обсуждать что угодно в дополнение к СВПД, но только при понимании, что это не будет условием соблюдения всеми странами обязательств по СВПД, это не будет связано с попытками каким-либо образом изменить СВПД", - добавил он.