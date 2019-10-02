Лавров: РФ заинтересована в сохранении военного присутствия в Сирии для поддержания мира

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в сохранении своего военного присутствия в Сирии для поддержания мира и безопасности в этой стране. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы заинтересованы в сохранении своего военного присутствия в Сирии, это присутствие мы будем использовать исключительно для поддержания безопасности и мира в стране и регионе в целом", - сказал он.

Министр добавил, что "у России нет никаких поползновений навязать что-то или заставить действовать по ее сценарию". "Если мы и пытаемся как-то влиять на ситуацию в регионе, то только для установления диалога между враждующими сторонами и достижения мира", - подчеркнул Лавров.

В новость были внесены изменения (13:42 мск) — добавлена информация после второго абзаца.