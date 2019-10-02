Лавров: Россия ценит подходы Карзая к урегулированию в Афганистане

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Подходы бывшего президента Афганистана Хамида Карзая к урегулированию конфликта в стране ценятся в России. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Насчет того, что Запад говорит, что мы преследуем цель ослабить Запад. Вы знаете, наверное: Запад сам себя ослабляет тем, что он делает. И вот пример Афганистана, когда полный провал после почти 20 лет попыток организовать там... Вот господин Карзай прекрасно об этом знает. Так горячо, близко к сердцу принимает судьбу страны, и мы очень ценим его подходы, - сказал Лавров. - Но страна-то остается в неурегулированном состоянии, хотя возможностей для этого было множество".

Ранее Карзай заявил, что проведение в Афганистане президентских выборов в сентябре может стать серьезной угрозой для афганского переговорного процесса. Он призвал 19 сентября афганское руководство отказаться от проведения голосования в связи с нестабильной обстановкой в стране и сосредоточить усилия на стабилизации ситуации. Карзай также обратился к руководству США с призывом возобновить мирные переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ), приостановленные в начале сентября.