Россия призывала США повлиять на Египет для прекращения издевательств над Мубараком

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Москва в период "арабской весны" предлагала Вашингтону воздействовать на пришедшие к власти в Каире силы, чтобы прекратить издевательства над экс-президентом Египта Хосни Мубараком. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Хосни Мубарак как минимум 20 лет обеспечивал стабильность в регионе. Американцы называли его стратегическим союзником. "Арабская весна": он никуда не убежал, он отдал свои полномочия, поехал в Шарм-эш-Шейх, достойно ушел со своего поста", - напомнил министр.

"Его привезли в клетке в судебное помещение, стали третировать и унижать. Мы обращались к американцам, предлагали как-то воздействовать на те власти, которые пришли в Каире, как-то сказать, что нужно прекратить издеваться над этим человеком. Никакой реакции от США не последовало", - сказал Лавров.