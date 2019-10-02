{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров рассказал о недовольстве Брюсселя развитием отношений отдельных стран ЕС с Россией

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что такая опека со стороны руководства ЕС "уже аукается на национальном уровне"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Попытки отдельных стран Европейского союза преодолеть самоизоляцию и активно налаживать отношения с Россией вызывают недовольство бюрократов в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Самостоятельность, самостийность, самоценность нашей внешней политики отнюдь не означает, что мы изолируем себя, - отметил он. - Изолируют себя наши партнеры, но сейчас это меняется, примеров тому много. В частности, отдельные страны Евросоюза активно развивают отношения с РФ к неудовольствию бюрократического Брюсселя, который не хочет выпускать все эти процессы из-под своего контроля".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что такая опека со стороны руководства ЕС "уже аукается на национальном уровне". "Во многих странах это вызывает недовольство", - подчеркнул Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Российская энергетическая неделя-2019
Путин заявил, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США
Российский президент считает смешными утверждения о вмешательстве России в выборы в США в 2020 году
Читать полностью