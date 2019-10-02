Путин заявил, что миграционный кризис в Европе - результат применения либеральной модели

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Миграционный кризис в ряде европейских стран является результатом, в том числе использования либеральной модели, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Я не говорил, что либеральная модель не имеет права на жизнь, но там, где она работает, она уже во многом приелась, потому что навязывание этих моделей встречает часто сопротивление даже в тех странах, где она широко использовалась. Возьмите некоторые страны Европы, почему там говорят о миграционном кризисе? Миграционный кризис - это, в том числе результат работы либеральной модели. Это перебор во всем", - считает президент.

Путин заявил, что необходимо перенаправлять ресурсы и выстраивать процессы иначе. "Давайте лучше деньги вложите в развивающиеся экономики, прекратите воспроизводить нищету там постоянно. Давайте продвинем процессы в рамках ВТО, прекратим субсидировать сельское хозяйство западных стран, откроем свои рынки для продукции развивающихся стран, инвестируем туда необходимые ресурсы, дадим людям возможность работать на своей родине. Не хотите - получите мигрантов, а либеральная модель не дает возможность прекратить этот поток", - сказал глава государства.