Путин не собирается просить лидеров стран Запада о смягчении санкций

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не собирается обращаться к лидерам западных стран, в том числе президенту США Дональду Трампу, с просьбой о смягчении антироссийских санкций. Об этом он сообщил на пленарной сессии Российской энергетической недели

"Нет. Я никогда с подобной просьбой ни к кому не обращался и обращаться не буду", - сказал российский лидер. По его мнению, просить о смягчении санкций бесполезно, поскольку нормализация отношений должна исходить из понимания обеими сторонами выгоды этого шага. "А не потому, что кто-то что-то попросил", - указал Путин.

Путин выразил надежду, что на Западе придет осознание того, что нет никаких оснований для существования режима санкций в отношении России. "Их просто нет. После доклада Мюллера стало ясно, что этого не существует. Поэтому дело не во вмешательстве, а дело в попытках возродить политику сдерживания развития своих потенциальных конкурентов. Вот и все", - сказал президент России.

Он отметил, что такая политика осуществляется методами, которые наносят вред самим США.

"Ну и то, что мы сейчас видим между Соединенными Штатами и Украиной, напоминает отчасти события недавние, связанные с мнимым вмешательством России в выборы. Но это второе издание уже. Ну не знаю, посмотрим, во что это выльется. Нас это не касается", - добавил Путин.