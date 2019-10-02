Памфилова: кардинальной реформы избирательного законодательства сейчас быть не может

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова не видит предпосылок для кардинальной реформы избирательного законодательства в настоящее время.

"Не может быть сейчас реформы кардинальной законодательства, не может", - заявила она в среду на заседании научно-экспертного совета при ЦИК РФ.

"Кто-нибудь слышал из вас, что сейчас предполагается какое-то серьезное, кардинальное изменение политического вектора, политической стратегии? Кто-то слышал об этом, есть какие-то предложения, чтобы в целом власть сейчас инициировала какие-то кардинальные изменения в политической сфере? Я не знаю об этом", - обратилась Памфилова к участникам заседания. "Как же можно предлагать какую-то реформу в законодательстве, потому что все избирательное законодательство в стране логично должно проистекать от того политического вектора, того политического развития, которое в стране существует, оно не может быть само по себе, - отметила она. - Какая реформа может быть отдельно от всех политических процессов?"

Памфилова также напомнила, что ЦИК как орган не формирует "политическую повестку дня", его компетенция - работать "исходя из того избирательного законодательства, которое действует". При этом, подчеркнула она, Центризбирком может инициировать обсуждение "горячих проблем", которые "надо решать независимо от всяких тенденций политических или иных".

Памфилова подтвердила, что в настоящее время ЦИК выделил "несколько аспектов" для работы, прежде всего по процедуре сбора и проверки подписей для регистрации кандидатов на выборы.