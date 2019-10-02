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Володин приглашен на европейскую конференцию спикеров парламентов в Страсбурге

Конференция пройдет в конце октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин получил приглашение принять участие в европейской конференции спикеров парламентов в Страсбурге в конце октября. Об этом сообщила в среду ТАСС советник главы нижней палаты парламента РФ Анастасия Кашеварова.

"Мы получили приглашение от председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина принять участие в европейской конференции спикеров парламентов, которая пройдет в конце октября в Страсбурге. О принятом решение сообщим позже", - сказала она.

Теги
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