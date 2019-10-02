Матвиенко видит предвзятость в том, что ПАСЕ проведет дебаты по митингам в Москве

ТАШКЕНТ, 2 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко видит предвзятое отношение к России в том, что ПАСЕ включила в осеннюю сессию дебаты по митингам в Москве.

"Причем здесь ПАСЕ? Почему они "желтые жилеты" в Париже не рассматривают? Это опять обособленное, предвзятое отношение к России русофобского меньшинства, которое все время пытается подбросить дрова в уже потухший костер", - сказала Матвиенко журналистам в среду после встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

По ее словам, Россия имеет серьезные аргументы и материалы для ответа во время дебатов в ПАСЕ.

"Это будут не срочные, а текущие дебаты. Они не предполагают принятия каких-либо решений или резолюций. Это просто в течение часа будут пытаться все поставить с ног на голову, чтобы снова обвинить Россию. Это не относится к компетенции ПАСЕ. У нас есть аргументы для ответа, серьезные материалы, история вопроса", - сказала Матвиенко.