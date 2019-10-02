Член научно-экспертного совета ЦИК предложил ужесточить "муниципальный фильтр"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Член научно-экспертного совета ЦИК РФ политолог Дмитрий Гусев выступил с инициативой ужесточить требования к получению подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, необходимых для прохождения так называемого муниципального фильтра.

"Партии хнычут про "муниципальный фильтр", но когда в избирательную систему он был введен, логика какая была? Укреплять партийную систему. Если ты партия, то избирайся не только в Госдуму, ты иди и работай на муниципальном уровне. Если мы работаем в логике укрепления партийной системы, то давайте мы увеличим этот партийный фильтр, пусть не 3/4 муниципалитетов [нужно получить подписи депутатов], а во всех муниципалитетах должны быть подписи за кандидата", - сказал Гусев, выступая на расширенном заседании совета в Москве.

Если у партии нет муниципальных депутатов, то она должна быть ликвидирована на следующий год, добавил он. Также эксперт выступил за ужесточение муниципального фильтра для самовыдвиженцев. "Хочешь избираться - иди в партию", - сказал политолог.

Вместе с тем он выступил за переход всей избирательной системы на цифровые технологии. "У нас страна, когда на любом полустаночке ты можешь бабушке онлайн за соленую рыбу и картошку перечислить деньги. Мы живем в 22-м веке, впереди планеты всей. Давайте идти к электронной системе голосования", - добавил Гусев.

Он также предложил вводить налоговые льготы для граждан, которые будут голосовать в электронной форме.

"Муниципальный фильтр"

Нормы о так называемом муниципальном фильтре появились в российском законодательстве в 2012 году с возвращением прямых выборов глав регионов. Закон предусматривает, что все кандидаты на губернаторских выборах должны проходить через фильтр, обязывающий их собирать подписи от 5% до 10% (конкретный показатель устанавливается региональным законодательством) муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

За введение "муниципального фильтра" приводились такие аргументы, как необходимость кандидатам на посты глав регионов проходить предварительную легитимизацию на местах, стимулирование партий к работе на муниципальном уровне. Против "муниципального фильтра" неоднократно выступала парламентская оппозиция, считающая, что его наличие в том числе снижает реальную конкуренцию на региональных выборах.

19 февраля члены рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при Администрации президента РФ с участием лидеров фракций Госдумы, парламентариев и членов Центризбиркома приняли решение о том, что порог "муниципального фильтра" на губернаторских выборах должен составлять не более 5%. В конце февраля в кулуарах первого общественного электорального форума глава ЦИК Элла Памфилова призвала парламентские партии найти консенсус и выступить инициаторами законопроекта о реформе фильтра, она посетовала, что не видит "особой активности" в этом вопросе.