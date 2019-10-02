Матвиенко связывает отказ Киева от участия в ПАСЕ с боязнью открытого диалога

ТАШКЕНТ, 2 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко связывает отказ украинской делегации от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с боязнью открытого диалога, в том числе с Россией.

"Что касается отказа Украины участвовать в ПАСЕ, то это, знаете, такая страусиная политика, когда боятся открытого диалога. Мы же в ПАСЕ вернулись, мы не боимся диалога, мы готовы к любой дискуссии, готовы аргументировано ответить на любой вопрос. Там это такая трусливая позиция, потому сказать нечего, потому что будут задаваться вопросы: почему до сих пор не выполняются минские соглашения, почему не прекратили боевые действия в районе Луганска и Донецка, почему не отвели, как того требуют минские соглашения, тяжелую технику, почему не сняли экономическую блокаду, надо же что-то отвечать", - сказала Матвиенко журналистам после прошедшей в среду встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Верховная рада отказалась направлять свою делегацию на открывшуюся в Страсбурге осеннюю сессию ПАСЕ в знак протеста против принятого организацией летом нынешнего года решения восстановить в полном объеме права российской делегации. Тем не менее часть членов делегации, в том числе Елизавета Ясько, отправилась в Страсбург, объясняя это необходимостью отстаивать позиции Киева на полях сессии.

Делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.