Путин примет участие в сессии клуба "Валдай" и проведет ряд двусторонних встреч

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет 3 октября в Сочи участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Мировое устройство: взгляд с Востока".

"В ходе пленарного заседания будут подведены промежуточные итоги обсуждения темы Востока в широком понимании, разработкой которой активно занимался клуб весь предыдущий год", - сообщила пресс-служба Кремля.

Ожидается, что в центре дискуссии окажутся вопросы растущего влияния Востока на мировой порядок, проблемы ближневосточного урегулирования, построения сотрудничества на территории Большого Евразийского пространства, взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание предполагается уделить восточному направлению российской внешней политики.

Ближний Восток традиционно является центром переплетения интересов мировых держав, что вновь проявилось в конфликте в Сирии. С ростом влияния Москвы ее действия в этом регионе вызывают особое внимание и на самом Ближнем Востоке, и за его пределами. С ростом напряженности вокруг Ирана развитие событий в этом регионе оказывает влияние на судьбы всего мира, что делает главную тему заседания особенно актуальной.

Двусторонние встречи

Вместе с Путиным в пленарной сессии будут также участвовать президент Азербайджана Ильхам Алиев, Король Иордании Абдалла II, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Филиппин Родриго Дутерте. Иностранные лидеры также выступят на пленарном заседании.

Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин перед началом пленарного заседания клуба "Валдай" проведет отдельные встречи со своими коллегами. "На полях форума планируются отдельные встречи президента России с главами Азербайджана, Иордании, Казахстана и Филиппин. Предполагается обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", - подтвердили в пресс-службе Кремля.

XVI ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи 30 сентября - 3 октября. Участие в работе клуба в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран мира. Причем около половины из них составляют иностранцы.