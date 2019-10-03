"Известия": комиссия СФ представит доклад о вмешательстве в выборы в Мосгордуму

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Группа Совфеда по наблюдению за избирательной кампанией 2019 года выявила признаки иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму в сентябре. Об этом заявил "Известиям" глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства Андрей Климов.

"Наиболее заметные попытки иностранного вмешательства были зафиксированы нами на выборах в Мосгордуму. И по количеству нарушений правопорядка, и по целому ряду фактов оно было деструктивным. Были и задержания граждан, и случаи неповиновения с нарушениями административного и уголовного права", - сказал сенатор.

По его словам, попытки вмешательства были связаны не с выборами в Мосгордуму, а с проверкой способности руководства страны реагировать на несанкционированные акции. "Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле. Это, конечно, вмешательство, и оно противоправно", - добавил он.

В заявлении Климова, поступившем в августе в ТАСС, говорилось, что зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова "использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube)" для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.

Кроме того, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщал, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и YouTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины, что является грубым нарушением российского избирательного законодательства. Как заявил, в свою очередь, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.