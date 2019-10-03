Лавров заявил, что риски возникновения военного конфликта в Персидском заливе возрастают

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Опасная ситуация в зоне Персидского залива, ставшая во многом следствием решения США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, повышает угрозу крупномасштабного военного столкновения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью арабоязычным СМИ, размещенном в четверг на сайте российского дипведомства.

"Взрывоопасная ситуация в регионе [Персидского залива] - во многом следствие безответственной политики Вашингтона, который не только отказался соблюдать взятые на себя обязательства в рамках СВПД по иранской ядерной программе, одобренного резолюцией 2231 СБ ООН, но и своими провокационными действиями ведет дело к дальнейшей эскалации, - подчеркнул Лавров. - В результате возрастают риски возникновения крупномасштабного военного столкновения".

По словам министра, такой сценарий вызывает серьезную обеспокоенность. "Нельзя допустить, чтобы регион оказался втянут в разрушительное вооруженное противостояние, чреватое катастрофическими последствиями не только для стран Залива, но и мира в целом", - отметил он.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год Иран в ответ объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (остановка продаж обогащенного урана) и дал другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.