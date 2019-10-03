Медведев прибыл в Гавану, где проведет переговоры с главой Госсовета Кубы

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Гавану, где в рамках своего двухдневного визита проведет переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем. Они планируют обсудить актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов.

В аэропорту главу российского правительства встретил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

В конце сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов провел в Москве заседание российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он отметил, что товарооборот между Россией и Кубой в 2018 году вырос на 34%, до $388 млн, а по итогам текущего года этот показатель планируется довести до $500 млн. Борисов добавил, что российская сторона удовлетворена многовекторным характером российско-кубинских отношений. По его словам, Москва и Гавана "намерены продолжать курс на дальнейшее сохранение высокой динамики политического диалога, наращивание торгово-инвестиционного, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества".

Россия и Куба в настоящее разрабатывают совместную стратегию торгово-экономического сотрудничества. Борисов пояснил, что стратегия "будет разрабатываться сторонами с учетом приоритетов и развития Кубы до 2030 года, которые отражены в программе социально-экономического развития Республики Куба, и планируется к подписанию в ближайшее время". Он добавил, что стратегия представляет собой документ, в котором будут определены и зафиксированы "точки взаимного интереса по широкоформатному развитию российско-кубинского торгово-экономического сотрудничества".

Россия и Куба на заседании межправкомиссии в конце сентября подписали дорожную карту программы модернизации топливно-энергетического комплекса республики с целью обеспечения ее энергетической безопасности. По словам Борисова, реализация этой программы позволит снизить поставки нефти в эту страну извне на треть и сэкономить $1,8 млрд.

Как сообщил ТАСС генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, во время визита главы правительства РФ на Кубу будет подписано соглашение на сумму €21 млн, направленное на поддержание летной годности самолетов российского производства, которые использует Куба. Слепнев добавил, что еще около 20 совместных проектов находятся в стадии проработки. К числу ключевых он отнес поставку LED-светильников для освещения Гаваны к празднованию 500-летия города, проект по поставке линии стальной прокатки для производства арматуры на одном из кубинских предприятий. Кроме того, обсуждается сделка по финансированию модернизации железных дорог Кубы, проект рассчитан на 15 лет, его общий бюджет - почти €2 млрд.