Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Избранный глава Кабардино-Балкарии (КБР) 46-летний Казбек Коков вступил в должность, принеся присягу на конституции республики.

Парламент КБР в четверг избрал Кокова, который с сентября 2018 года исполнял обязанности руководителя региона, главой республики.

"Клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, Конституцию КБР, обеспечивать сохранение государственности республики, ее территориальную целостность, безопасность", - произнес Коков слова присяги.