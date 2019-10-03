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Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии

Политик принес присягу, пообещав уважать и охранять права и свободы жителей республики

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Избранный глава Кабардино-Балкарии (КБР) 46-летний Казбек Коков вступил в должность, принеся присягу на конституции республики.

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Парламент КБР в четверг избрал Кокова, который с сентября 2018 года исполнял обязанности руководителя региона, главой республики.

"Клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, Конституцию КБР, обеспечивать сохранение государственности республики, ее территориальную целостность, безопасность", - произнес Коков слова присяги.

Теги
РоссияКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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