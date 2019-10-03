Эксперт: будущее СНВ-3 призрачно, Трамп в своей политике сделает упор на Китай

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Продление договора СНВ-3 пока остается под большим вопросом, на повестке дня у президента США Дональда Трампа сейчас Китай. Такое мнение в четверг выразил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов на пресс-конференции, посвященной началу избирательной кампании в США.

"Будущее СНВ призрачно, Трамп вряд ли будет защищать договор, тем более он переключился на другие темы, вцепился в Китай и их ракеты, - сказал он. - Трамп зачем-то хочет втянуть китайцев в многосторонние переговоры по контролю над вооружениями, а им это совсем не нужно, затея бесперспективная, но усилия будут тратиться, тогда как на российском направлении все только друг друга обвиняют, климат доверия исчез, доведен до нуля".

По мнению эксперта, "у американской стороны произошло распыление интересов, поэтому вслед за ДРСМД может последовать и СНВ, так как заниматься продлением они не очень хотят, режим контроля над вооружениями срывается".

По словам Гарбузова, санкционная спираль в отношениях России и США будет закручиваться и дальше. "Надежд на Трампа у меня лично нет, он как пришел со связанными руками, так и уйдет президентом, который довел деградацию в отношениях до максимума, - отметил он. - Эта санкционная спираль сейчас является основной причиной блокировки российско-американских отношений".

"Эту тенденцию, возможно, прервет ЕС, так как оттуда звучит голос бизнес-сообщества, представители которого не хотят терять прибыль, однако случится это, я думаю, не скоро", - добавил эксперт.