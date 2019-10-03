Лавров 10 октября примет участие в заседании СМИД СНГ в Ашхабаде

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет 10 октября в Ашхабаде, обсудит региональную проблематику и перспективы сотрудничества. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"10 октября в Ашхабаде глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, - сказала дипломат. - В ходе встречи будут обсуждаться текущее состояние и перспективы сотрудничества в формате СНГ, состоится обмен мнениями по актуальным региональным темам. Также предполагается принять ряд решений, которые направлены на углубление взаимодействия в правоохранительной, военной, культурно-гуманитарной сферах".

Особое внимание, по словам Захаровой, на заседании будет уделено активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ в связи с предстоящим в 2020 году 75-летием Победы. "Министр иностранных дел одобрит проект обращения глав государств - участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности, - указала Захарова. - Рассмотренные по итогам заседания документы будут представлены на утверждение Совету глав государств СНГ, который состоится в Ашхабаде 11 октября".