Путин заявил, что Россия готова помочь Филиппинам в борьбе с терроризмом

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Филиппин Родриго Дутерте пообещал оказывать помощь республике в борьбе с терроризмом.

"Мы готовы, уважаемый господин президент, и далее оказывать партнерство в области контртеррора, делиться своим опытом и наработками", - сказал Путин.

Открывая встречу, российский лидер подчеркнул, что между РФ и Филиппинами сложились дружеские отношения. "Помню, что во время вашего предыдущего визит в Россию в мае 2017 года вам пришлось срочно возвращаться на родину из-за террористических атак, совершенных боевиками ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"), - отметил президент РФ. - Знаю, что за последние два года вам удалось серьезно снизить уровень террористической угрозы в стране и значительно укрепить потенциал силовых ведомств".

Отдельное внимание Путин уделил расширению многопланового взаимодействия между Россией и Филиппинами. "Во многом благодаря вашему личному вниманию активизировался политический диалог, достигнуты существенные успехи в торгово-экономическом сотрудничестве", - отметил глава государства. По его данным, в 2018 году товарооборот увеличился вдвое, превысив 1,2 млрд долларов. При этом российский экспорт вырос в 4 раза.

Вместе с тем Путин указал на то, что у РФ и Филиппин остаются серьезные резервы для развития сотрудничества. Он добавил, что российские компании готовы повысить объем поставок на Филиппины энергоносителей, самолетов, транспортной, специальной техники. "Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании промышленной кооперации, налаживании сотрудничества в сфере мирного атома, исследовании космоса и использовании цифровых технологий", - подчеркнул Путин, сделав акцент на то, что важно содействовать установлению прямых связей между предпринимателями, чему способствуют регулярные встречи участников, созданного в 2009 году Делового совета. Президент РФ добавил, что приветствует визит в Россию своего филиппинского коллеги и выразил уверенность, что он пойдет на пользу развитию двусторонних отношений.

Многоплановое сотрудничество

Президент Филиппин Родриго Дутерте поблагодарил Путина за приглашение принять участие в Валдайском дискуссионном клубе и за гостеприимство в отношении его делегации. "Во время моего визита в мае 2017 года, который я, к сожалению, вынужден был прервать из-за чрезвычайной ситуации с безопасностью в Марави (провинция Южный Ланао - прим. ТАСС), я всегда надеялся вернуться в Россию и сегодня я здесь для того, чтобы подтвердить наши обязательства строить многоплановое и сильное партнерство с РФ, - сказал он. - За последние два года мы увидели увеличенную деятельность на двустороннем треке во многих областях и на разных уровнях сотрудничества между нашими правительствами". Он добавил, что филиппинская сторона продвигала многие пилотные проекты в области обороны, безопасности и ВТС.

"В 2012 году зашел наш корабль во Владивосток и это было первым таким случаем в истории, - подчеркнул он. - Это политический вопрос, ведь всего несколько лет назад о таком и подумать было нельзя". Дутерте добавил, что кроме того, функционирует консультативный механизм высокого уровня между министерствами иностранных дел, национальными советами безопасности и министерствами экономики. "С 2016 года наши национальные советы безопасности встречаются регулярно и обсуждают вопросы обороны, безопасности и работаем с правоохранительными органами, - отметил филиппинский лидер. - Они обсуждают различные вопросы, которые влияют на состояние наших стран". Он подчеркнул, что крайне необходимо поддерживать этот конструктивный диалог и в дальнейшем его укреплять для того, чтобы создать надежную основу для развития наших отношений. "Это также возможность для нас продолжить наш диалог, наметить ключевые области для сотрудничества, на те области, на которые мы должны направить наши усилия в ближайшее время", - сказал Дутерте.

"Поэтому подписание соглашения об оборонном сотрудничестве в 2016 году повысило количество визитов на высоком уровне между нашими министерствами обороны, а также наши военно-морские силы сотрудничают друг с другом", - отметил президент Филиппин. Он также поднял тему терроризма и насильственного экстремизма, которые продолжают оставаться угрозой для наших народов и для нашей национальной безопасности.