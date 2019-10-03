Захарова: Россия выступает против членства Тайваня в ИКАО

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия считает, что у Тайваня нет права вступить в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), поскольку он не является суверенным государством. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против иных трактовок и любых других интерпретаций. Россия выступает против членства Тайваня в ИКАО и других международных организациях, членами которых могут выступать только суверенные государства", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия выступает в том числе против участия Тайваня в работе ИКАО в формате, несогласованном с правительством КНР.

Ранее на аккаунте МИД Тайваня в Twitter появилась информация о том, что Тайвань хотел бы принять участие в качестве наблюдателя в работе 40-й сессии Ассамблеи ИКАО, которая проходит в канадском Монреале с 24 сентября по 4 октября.