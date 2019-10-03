Посол Ирака в Москве награжден нагрудным знаком МИД России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странами Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял в четверг посла Ирака Хайдара Мансура Хади по случаю завершения его миссии в Москве и вручил ему нагрудный знак "За взаимодействие" МИД РФ. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Иракский дипломат был удостоен ведомственной награды МИД РФ "за большой личный вклад в укрепление российско-иракских отношений", отметили в министерстве.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных связей между Россией и Ираком, включая график двусторонних контактов и визитов, - информировали в дипведомстве. - При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Багдада на углубление доверительного политического диалога и наращивание взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях".