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Захарова: Россия призывает Польшу цивилизованно относиться к местам воинской славы

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в 2019 году произошло уже три факта осквернения мемориала советским войнам в Польше
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия требует от польских властей обеспечить надлежащее отношение к мемориалам и местам воинской славы советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны, а также принять все необходимые меры для предотвращения актов вандализма. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем Варшаву к соблюдению международных обязательств и цивилизованному отношению к местам воинской славы", - сказала она.

Захарова напомнила, что произошло уже три факта осквернения мемориала советским войнам в Польше в этом году, а виновные до сих пор не найдены польскими правоохранительными органами. "Такая безнаказанность становится почвой для новых позорных инцидентов", - отметила дипломат.

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