В МИД РФ обсудили с послом Республики Конго укрепление двусторонних отношений

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в четверг с послом Республики Конго в Москве Давидом Мадуку укрепление двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном МИД РФ сообщении.

"В ходе беседы были предметно обсуждены задачи дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-конголезских отношений, в том числе с учетом участия президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в предстоящем 24 октября с. г. в Сочи саммите Россия - Африка", - информировали в российском министерстве.

23-24 октября в Сочи пройдут саммит и экономический форум Россия - Африка. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента.