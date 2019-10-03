Глава администрации Керчи Бороздин ушел в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Городской совет Керчи на внеочередной сессии рассмотрел вопрос об отставке главы администрации Сергея Бороздина и возложении полномочий на первого заместителя Сергея Шимко. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

"Депутаты рассмотрели вопросы о досрочном прекращении полномочий главы администрации Керчи Сергея Бороздина в связи с его отставкой по собственному желанию, возложении его обязанностей на первого заместителя Сергея Шимко, а также объявлении конкурса на замещение должности главы исполнительной ветви власти", - говорится в сообщении.

Прием документов от претендентов на должность главы администрации будет осуществляться с 7 по 21 октября, а сам конкурс пройдет 29 октября, уточняется в сообщении.

Сергей Бороздин в сентябре сообщал ТАСС, что после отставки планирует участвовать в конкурсе на должность главы.

После избрания главы республики Сергея Аксенова на второй срок в регионе началось масштабное обновление в органах власти. 18 сентября Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже, объявляя об открытом конкурсе и голосовании за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов говорил, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".

30 сентября к Аксенов внес на рассмотрение Государственного совета республики проект постановления о разделении полномочий главы республики и главы правительства, которые он совмещал с 2014 года. Глава Крыма объяснил это частью стратегии по обновлению власти на полуострове, которая направлена на повышение эффективности работы госаппарата и оптимизацию структуры власти. 1 октября на пост председателя Совета министров республики был назначен 53-летний Юрий Гоцанюк, бывший вице-премьер крымского правительства.

В соответствии с региональным законодательством Совет министров Крыма сложил свои полномочия после переизбрания главы региона. Новый состав правительства, как заявлял Аксенов, будет сформирован в течение двух недель.