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Медведев заявил, что на Россию и Кубу оказывается беспрецедентное внешнее давление

По словам премьер-министра России, переговоры и встречи представителей двух стран помогают преодолевать эти трудности
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. На Россию и Кубу оказывается беспрецедентное внешнее давление вопреки всем нормам международного права. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, открывая российско-кубинские переговоры в расширенном составе.

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"На наши страны оказывается беспрецедентное давление вопреки любым нормам международного права и существующим международным конвенциям, поэтому такого рода переговоры и встречи помогают нам преодолевать эти трудности", - сказал Медведев, обращаясь к председателю Госсовета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю. Он напомнил, что сегодняшние переговоры завершатся подписанием документов, которые продвинут сотрудничество двух стран в самых разных областях.

Глава российского кабмина поблагодарил своего кубинского коллегу за подтверждение участия руководства Кубы в праздничных мероприятиях по случаю дня Победы в мае 2020 года. "В завершение хочу передать вам слова приветствия и наилучшие пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина", - сказал Медведев.

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Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичКубаРоссия
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