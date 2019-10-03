Бывший замглавы Росморречфлота назначен вице-губернатором Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил своим заместителем по транспорту и строительству бывшего заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Виктора Вовка, сообщается в четверг на сайте правительства Ростовской области.

"Василий Голубев подписал сегодня, 3 октября, указ о назначении на должность заместителя губернатора Ростовской области Виктора Вовка. В должности заместителя губернатора Виктор Вовк будет курировать дорожную и транспортную отрасль, а также строительство", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Вовк занимал должность заместителя руководителя Росморречфлота с декабря 2010 года, ушел в отставку 30 сентября. Он курировал деятельность управления внутреннего водного транспорта. До работы в Росморречфлоте Вовк был генеральным директором компании "Ростовский порт". Вовк родился в Ростове-на-Дону.

В июле курировавший вопросы промышленности, энергетики и транспорта заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию. Также в конце мая уводился по собственному желанию Юрий Молодченко вскоре после задержания еще одного заместителя губернатора Сергея Сидаша, курировавшего сферу строительства и ЖКХ. Сидаш подозревается в превышении полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена".