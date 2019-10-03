Путин в Сочи проведет первое заседание набсовета платформы "Россия - страна возможностей"

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 4 октября, на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В рамках мероприятия будут озвучены ключевые результаты работы платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ), рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по ее развитию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы РСВ, на заседании набсовета финалисты и победители конкурсов, входящих в платформу "Россия - страна возможностей", представят разработанные концепции ее проектов и возможных новых форматов.

"Предшествует мероприятию проектная сессия с участием финалистов и победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы", - отметили в пресс-службе РСВ, пояснив, что в работе проектных команд участвуют финалисты и победители конкурсов "Лидеры России", "Мой первый бизнес", студенческой олимпиады "Я - профессионал", фестиваля "Российская студенческая весна", инженерного чемпионата Case-in.

В пятницу в формате живого диалога участники проектов платформы и члены наблюдательного совета вместе определятся с планами дальнейшей работы, траекторией развития уже действующих проектов и новыми направлениями деятельности. "Также на мероприятии мы подведем промежуточные итоги работы АНО "Россия - страна возможностей" и представим ключевые показатели наших проектов", - заявил гендиректор РСВ Алексей Комиссаров, чьи слова приводит пресс-служба. Он отметил, что будут обсуждаться и новые проектные инициативы, акции и мероприятия, которые платформа проведет в будущем году.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет Путин.