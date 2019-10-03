Эксперт: безопасность стала ключевой темой дискуссии лидеров на сессии "Валдая" в Сочи

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Проблема безопасности стала ключевой на прошедшей в четверг в Сочи пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", в которой приняли участие президент РФ Владимир Путин и еще ряд лидеров. Такое мнение выразил в беседе с журналистами директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин.

"Действительно, проблема безопасности прошла красной нитью через ответы всех лидеров стран. И из их ответов сложная, противоречивая, конфликтная картина Азии и в целом мира очень четко была дополнена", - сказал он.

Лузянин отметил, что участники сессии констатировали возрастание риска глобальной катастрофы и подтвердили существование разных подходов к безопасности в Азии. "И также констатировалось, что отсутствует реальная система безопасности, демонтируются базовые договоры между Россией и США по ракетно-ядерному сдерживанию, включая стратегический компонент, ракеты средней дальности", - добавил он.

"То есть фактически речь шла о том, что институционально, межцивилизационно, даже психологически эта грань между комфортностью мира и стабильностью и хаосом может двигаться", - сказал Лузянин.

Эксперт также отметил, что ответы участников пленарной сессии "показывают высокую роль и высокую степень персональной ответственности в условиях демонтажа правовых институтов и систем безопасности".

В пленарной сессии приняли участие Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, азербайджанский и филиппинский лидеры Ильхам Алиев и Родриго Дутерте, а также король Иордании Абдалла II. В роли модераторов выступили научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин и директор по научной работе Фонда развития и поддержки "Валдая" Федор Лукьянов.