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Сергей Надсадин вновь избран мэром Южно-Сахалинска

За него проголосовал 21 депутат гордумы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Депутаты гордумы Южно-Сахалинска избрали мэром города Сергея Надсадина, который руководил муниципальным образованием с 2014 года, сообщил ТАСС представитель думы. За пост боролся также общественник Роман Веденеев.

"За Надсадина отдал голоса 21 депутат, за Венедеева - трое", - сказал собеседник агентства.

Надсадин руководит Южно-Сахалинском с 1 февраля 2014 года. Сначала находился в должности исполняющего обязанности мэра города, затем на основании всеобщего голосования одержал победу в выборах 14 сентября 2014 года.

В единый день голосования 8 сентября на Сахалине выбирали губернатора, городскую думу регионального центра и депутатов собраний еще четырех муниципальных образований. В 15 из 25 округов Южно-Сахалинска победили кандидаты от партии "Единая Россия".

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