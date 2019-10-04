Косачев призвал СЕ отреагировать на перевод русскоязычных школ Украины на украинский язык

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы должны отреагировать на решение киевских властей о переводе всех русскоязычных школ на украинский язык. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Видимо, это тоже вклад Киева в воссоединение страны. Стараниями украинских националистов русскоязычным жителями Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора. Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Или, как всегда, найдутся дела поважнее - Россию еще с какого-нибудь бока обсудить", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

В пятницу министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила в эфире телеканала "Прямой", что русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения с сентября 2020 года, а школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза, - с сентября 2023 года. Ранее министр также предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с Россией.

15 мая 2019 года, за пять дней до истечения полномочий, украинский президент Петр Порошенко подписал закон о языке. Документ, за исключением отдельных его положений, вступил в силу спустя два месяца. Закон предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Действие закона не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды. Попытки введения в стране официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка".