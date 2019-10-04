Матвиенко сообщила о 18 проблемных регионах, в которых сохраняется рост госдолга

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу сообщила, что в 18 субъектах РФ по итогам первого полугодия сохраняется рост государственного долга.

"Остался целый ряд проблемных регионов по-прежнему. У некоторых долги продолжают расти. По итогам первого полугодия таких субъектов оказалось уже 18", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях в Совфеде, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на ближайшие три года.

Вместе с тем, по ее словам, определенные позитивные изменения в финансовом положении регионов есть. "Ряд из них [региональных бюджетов] уже сформирован с профицитом", - отметила спикер Совфеда.

Она добавила также, что в целом величина государственного долга регионов снизилась, он составляет меньше 2 трлн рублей. Матвиенко подчеркнула, что в вопросе снижения госдолга ощутимую поддержку оказала программа реструктуризации бюджетных кредитов, добавив, что сумма пока все еще остается ощутимой.