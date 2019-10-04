Состав правительства Ставрополья будет сформирован до середины октября

КИСЛОВОДСК, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров намерен сформировать новый состав правительства края до 14 октября 2019 года. Изменения ожидаются только по одной кандидатуре, сообщил глава края журналистам во время рабочей поездки в Кисловодск.

"До 14 октября [состав правительства] будет сформирован. В отношении Ирины Владимировны [Кувалдиной] ведется расследование, поэтому, как я говорил, она не войдет в состав нового правительства. Будет новый министр энергетики - Шульженко Виталий Иванович, все остальные останутся в составе [правительства]", - сказал он.

В составе правительства Ставропольского края, помимо главы региона, значатся еще десять первых заместителей и заместителей. Правительство сложило полномочия после официального вступления в должность губернатора 27 сентября. Главы краевых министерств и ведомств работают в своих должностях в рамках контрактов длительностью в один год, в соответствии с законодательством, они продолжают исполнять свои полномочия, не уходя в отставку.

Кувалдина работала в должности зампреда краевого правительства с 2013 года. В марте 2019 года правительство Ставрополья начало служебную проверку из-за данных о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Ранее местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона сообщали, что Кувалдину якобы подозревают в незаконном оказании помощи в получении бюджетного финансирования для Ставропольского колледжа связи в 2017 году, когда учебное заведение возглавлял муж чиновницы Павел Кувалдин.

В сентябре глава Ставрополья принял отставку министра энергетики, промышленности и связи Виталия Хоценко, который оставил пост по собственной инициативе в связи с переходом на новое место работы в федеральных органах власти. Хоценко был назначен министром в декабре 2013 года.