Глава Ставрополья: сенатор Меликов может стать хорошим лоббистом интересов края

КИСЛОВОДСК, 4 октября. /ТАСС/. Новый сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов может стать хорошим лоббистом интересов региона в привлечении федеральных средств и взаимодействии с силовым блоком. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор края Владимир Владимиров.

"Ставрополью, как и любому другому региону, нужны хорошие лоббисты. <…> Мы уверены, и мы работаем над хорошими лоббистскими способностями в части привлечения федеральных средств, привлечения инвестиций и взаимодействия с силовым блоком", - ответил он на вопрос об ожиданиях от работы нового сенатора.

Глава региона подписал постановление о назначении сенатором от Ставрополья бывшего первого замглавы Росгвардии Сергея Меликова 27 сентября 2019 года. Этим же постановлением полномочия были сняты с предыдущего члена Совета Федерации от Ставропольского края Михаила Афанасова.

Меликов родился в 1965 году в городе Орехове-Зуеве Московской области. Служил во внутренних войсках, участвовал в боевых действиях первой чеченской кампании. В 2008-2014 годах работал на руководящих постах во внутренних войсках МВД РФ. С 12 мая 2014 года по 28 июля 2016 года - полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). С 28 июля 2016 года - первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.

В июне 2019 года он подал рапорт об отставке с должности первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, она была принята 27 сентября 2019 года. 19 июля 2019 года во время избирательной кампании в Ставропольском крае Меликов вошел в число кандидатов в сенаторы от действующего главы Ставропольского края Владимира Владимирова.