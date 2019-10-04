Парламентская ассамблея ОБСЕ в феврале может обсудить изменение системы голосования

МАРРАКЕШ, 4 октября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на предстоящей в феврале 2020 года зимней сессии в Вене может обсудить внесение поправок в свой регламент, касающихся перехода к электронной системе голосования. Об этом в пятницу ТАСС сообщил член делегации РФ, присутствующей на осенней сессии ПА ОБСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак.

Он рассказал, что в пятницу утром состоялась встреча группы социал-демократов ПА ОБСЕ, "на которой обсуждались предложения о том, что регламент проведения всех процедурных вопросов необходимо серьезно корректировать". "Я думаю, что сейчас идет общая дискуссия, сверка позиций, этот вопрос будет уже предметно обсуждаться на следующей сессии в Вене в феврале следующего года", - сказал парламентарий.

Рыжак уточнил, что "изменения будут касаться подсчета голосов", введения электронной системы, которая применяется в Парламентской ассамблее Совета Европы. Депутат заметил, что сейчас ПА ОБСЕ может принять одностороннюю резолюцию с обвинениями в адрес конкретной страны без квалифицированного большинства.

"Еще в Вене [на зимней сессии 2019 года] наша делегация на заседании подкомитета по регламенту внесла предложение о необходимости введения электронной системы голосования, чтобы каждый из депутатов имел специальную электронную карточку для регистрации как за, так и против. По нашим оценкам, это исключило бы такие ситуации, которые были у нас в Люксембурге", - сообщил со своей стороны член делегации РФ, депутат Госдумы Александр Фокин.

В начале июля ПА ОБСЕ на заседании в Люксембурге приняла итоговую декларацию, включив в нее ряд антироссийских положений касательно воссоединения Крыма с РФ и признания независимости Северной Осетии и Абхазии, причем сделано это было при отсутствии кворума. Российская делегация тогда заявила о непризнании декларации.

"Сейчас председатель с помощью своих помощников карандашом считает голоса в зале. Мы порой четко не можем понять, сколько человек в зале. Это нарушает легитимность проведения этих ассамблей", - пояснил Фокин.

Отказ от односторонних резолюций

Кроме того, российские парламентарии выступают против принятия ПА ОБСЕ резолюций с обвинениями конкретных стран. "Они должны разрабатываться с учетом общих интересов, насущных проблем, а не сводиться к тому, что мы какую-то страну в чем-то пытаемся обвинить", - сказал Рыжак.

"Очень много вопросов сегодня возникает по резолюциям. Как они должны приниматься? Каков порядок работы, связанный с рассылкой резолюций, каким образом исполнительный комитет должен принимать решения и как делегации должны вносить свои предложения? Спорные вопросы, которые возникли в Люксембурге, показали, что система, которая есть сегодня в ОБСЕ, неэффективна", - констатировал в свою очередь Фокин.

Российские депутаты также предлагают закрепить в регламенте положение о том, что ПА ОБСЕ не должна постоянно принимать резолюции по одной и той же теме.

В начале сессии в кулуарах состоялась встреча на ногах членов российской делегации с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели. По словам Рыжака, председатель ассамблеи понимает, что необходимо реагировать на предложения, которые высказывают не только российские парламентарии, но и их коллеги из других стран.