Замглавы МИД РФ обсудил с представителем оппозиции Сирии запуск конституционного комитета

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и глава делегации сирийской оппозиции на переговорах в астанинском формате Ахмед Тома обсудили в пятницу задачи урегулирования политического кризиса в Сирии в контексте предстоящего запуска работы конституционного комитета. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи политического урегулирования сирийского кризиса в контексте предстоящего запуска работы конституционного комитета, созданного в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога и резолюцией 2254 СБ ООН", - сообщили в дипведомстве.

23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского конституционного комитета. Позже его спецпосланник Гейр Педерсен сообщил, что орган впервые соберется 30 октября в Женеве. Решение о создании комитета для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято в январе 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога.