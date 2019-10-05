Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения и подтвердил готовность наращивать взаимовыгодные отношения между странами. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"В России высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также активное участие в коллективных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии и на евразийском пространстве в целом", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что под руководством Рахмона народ Таджикистана добился впечатляющих успехов в экономике и социальном развитии.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского общения и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Таджикистана", - добавил президент РФ.