Медведев: речи о безвозвратной помощи Кубе со стороны России не идет

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия оказывает помощь Кубе на возвратной основе и выгодных для себя условиях. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос о том, не похожи ли экономические договоренности Москвы и Гаваны на безвозмездную помощь, которую острову предоставлял Советский Союз.

"Все изменилось в этом мире, Советского Союза больше нет, Куба меняется, и ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идет и идти не может. Все наши отношения сейчас вполне прагматичны. Хотя они носят дружеский характер и основаны на историческом прошлом, тем не менее, это отношения современных государств. Это должно быть выгодно", - заверил Медведев.

Отвечая на вопрос о том, насколько аккуратно кубинская сторона погашает свои долги перед Россией, премьер-министр подчеркнул, что "кубинские друзья рассчитываются по долгам".

"В отличие от того, что было некоторое время назад, допустим, еще лет 20-30 назад, в советские времена, когда деньги в данном случае вообще никто не считал, сейчас наши кубинские друзья платят. И даже в ходе моих бесед и переговоров с главой государства (во время визита в Гавану 3-4 октября 2019 года - прим. ТАСС) он несколько раз подчеркивал: если мы где-то что-то просрочили, не волнуйтесь, мы все погасим", - добавил глава кабмина РФ.

Помощь в энергоресурсах

Россия найдет способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты, в том числе путем реализации плана работы по энергообеспечению республики, добавил Медведев, комментируя санкции США, касающиеся ограничения энергопоставок на Кубу. Брилев, в частности, озвучил одну из идей, обсуждаемых кубинцами, о том, что "может, русские крейсеры будут сопровождать" танкеры с нефтью для острова.

"Я думаю, мы найдем другие способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты. Мы договорились о том, что создадим, по сути, план работы по энергообеспечению Кубы, имея в виду и традиционные источники энергии - как раз углеводороды. И, может быть, какие-то другие возможности [проработаем], которые существуют", - сказал Медведев.

Премьер указал на необходимость развивать экономические связи с Кубой, отметив, что в последние годы они развиваются вполне успешно. Так, по его словам, за последние годы примерно на 20-30% вырос товарооборот. "Это, конечно, не великие суммы, тем не менее, это уже сотни миллионов долларов", - добавил Медведев.

Премьер обратил внимание и на рост российских инвестиций в экономику Кубы. "Мы подписали соглашение с кубинцами, согласно которому будем заниматься реконструкцией всей железнодорожной сети. Это практически тысяча километров", - напомнил глава правительства, добавив, что это создаст "десятки тысяч рабочих мест и в России, и на Кубе".

Говоря о внешней конъюнктуре, сложившейся вокруг Кубы, Медведев отметил, что "она очень и очень непростая". Он подчеркнул, на протяжении 60 лет из-за экономической блокады страна практически не получала никаких инвестиций, помимо той помощи и поддержки, которую оказывал Советский Союз и страны бывшего социалистического лагеря. За эти годы сумма потерянных вложений в экономику Кубы оценивается почти в $1 трлн, с учетом особого места острова и имеющихся у него потенциальных возможностей, добавил премьер.

Сейчас, по его словам, ситуация еще усложнилась, "поскольку нынешняя администрация Соединенных Штатов Америки снова взяла очень жесткий курс по отношению к Кубе - вводят санкции, и такие, и сякие, и персональные".

Поставки зерна

По словам главы правительства, Россия готова заместить поставки зерна на Кубу из Канады и Франции и обеспечить таким образом продовольственную безопасность островного государства.

"Я с удивлением, например, обнаружил, что наши кубинские друзья покупают пшеницу, как мы в прежние, советские годы, в Канаде и во Франции, - сказал он. - Но я думаю, мы можем поставлять эту пшеницу на не менее приемлемых для кубинцев условиях и создать им прочную продовольственную безопасность".

Премьер предупредил, что можно перекрыть поставки нефти, но "если США примут решение о запрете поставок или контроле за поставками продовольствия, это уже будут не шутки". "И в этом смысле наши кубинские друзья эти предложения ценят", - заверил он.

Медведев оставил без ответа вопрос о том, обсуждались ли на переговорах с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро вопросы о новых военных базах и учебных бригадах.

"Пусть говорят, - заметил он, отвечая на реплику Брилева о том, что эта тема постоянно циркулировала в кулуарах российско-кубинских переговоров. - Мы с ним говорили о сотрудничестве, вспоминали прошлое, как мы с ним первый раз встретились, какой путь проделали наши отношения за эти годы".

По мнению премьера, в то время, когда Россия только начала восстанавливать партнерство с Кубой, отношения были хорошие, а "экономический оборот был слабенький, инвестиций практически не было". "Принятые тогда решения, которые развязали ситуацию с долгом, целый ряд решений, сделок, которые заключили крупные российские компании, привели к тому, что сейчас здесь наши машины снова, наши тепловозы, теперь железнодорожная тема в полный рост вырастает. Мы говорим о поставках самолетов и о ремонте тех, которые уже есть", - перечислил он, упомянув также проекты в сферах металлургии, теплоэнергетики, альтернативной энергетики и сельского хозяйства.

"Мы восстановили в полном объеме наши отношения с Республикой Куба, - заявил Медведев. - Мы надеемся, что эти отношения будут укрепляться с каждым днем. Мы бы хотели этого". Он также упомянул активизацию контактов с Кубой на высоком и высшем уровнях. В частности, по словам премьера, власти страны приняли приглашение принять участие в праздновании 75-й годовщины Победы в Москве. В свою очередь представительная делегация из РФ примет участие в праздновании 500-летия Гаваны. Медведев также анонсировал визит на Кубу по линии Совета безопасности РФ.

Студенческие обмены

Дмитрий Медведев полагает, что России следует развивать обмены с Кубой по линии образования.

"Действительно, без всяких шуток, считаю правильным, чтобы как можно большее количество наших студентов приезжали сюда [на Кубу] на стажировку, на обучение. Это могут быть и студенты, и аспиранты, наверное. Конечно, лучше увеличивать количество посещений", - сказал он.

Глава правительства добавил, что такие поездки были бы интересны и с точки зрения изучения испанского языка.

Премьер также рассказал о своем посещении университета Гаваны, где ему была присвоена степень почетного доктора политических наук. "Университет прекрасный. Он был создан всего лишь на четыре года позже, чем Санкт-Петербургский университет", - заметил Медведев.