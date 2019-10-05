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Борисов прибыл в Каракас

Вице-премьер России встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

КАРАКАС, 5 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в субботу в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщили журналистам в аппарате зампреда российского правительства.

"Запланирована встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро", - сообщили в аппарате. Там отметили, что Борисов уже прибыл в Каракас.

Ранее в аппарате вице-премьера ТАСС сообщили, что Борисов 5 октября проведет переговоры в рамках межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества двух стран. В свою очередь, Николас Мадуро сообщал, что в ходе визита Борисова в Каракас стороны заключат ряд соглашений в экономической, энергетической и технологической сферах.

На прошлой неделе Мадуро побывал с визитом в России и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств на переговорах обсуждали военно-техническое сотрудничество.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияБорисов, Юрий Иванович
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