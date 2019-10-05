Четыре кандидата претендуют на пост главы Орска в Оренбургской области

ТАСС, 5 октября. Прием документов от кандидатов в мэры города завершился в Орске Оренбургской области, на пост главы города претендуют четыре человека, говорится в сообщении администрации Орска, распространенном в субботу.

"Завершился период подачи документов от желающих принять участие в конкурсе на должность главы города Орска. По данным секретаря конкурсной комиссии Юрия Нерушенко, приняты пакеты документов от четырех кандидатов", - говорится в сообщении.

На пост мэра претендуют пенсионер Валерий Назин, который с 1998 по 2018 год возглавлял Орское отделение Федеральной почтовой связи, бывший главный инженер ООО "ВТК Орск" Александр Сиюгалеев, работник Орского производственного отделения ПАО "МРСК Волги" Евгений Еремин, а также Василий Козупица, сейчас являющийся исполняющим обязанности главы города.

Каждый кандидат 18 октября представит в форме собеседования конкурсной комиссии программу развития города на пять лет. Половина членов комиссии, состоящей из десяти человек, назначается городским советом, а другая половина - губернатором области. По итогам собеседований комиссия направит свое решение в Орский городской совет депутатов. Глава города будет избран 24 октября на заседании горсовета.

В апреле текущего года ушел в отставку Андрей Одинцов, около 2,5 года проработавший на посту главы города. При его работе городская администрация регулярно подвергалась критике со стороны еще прошлого губернатора Оренбургской области Юрия Берга, особенно в зимний период, когда в город из области экстренно собиралась снегоуборочная техника для расчистки как минимум центральных улиц.