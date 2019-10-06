Песков: Путин ответил на выкрик грузинской журналистки, потому что посчитал вопрос важным

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин всегда уделяет внимание журналистам вне зависимости от страны, которую они представляют, если ему кажется важным их вопрос. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ответ Путина журналистке канала "Рустави 2", которая выкрикнула свой вопрос российскому лидеру на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам, и неважно, из какой страны этот журналист. Он, вы знаете, весьма терпеливо и аргументированно предпочитает свою позицию доводить до визави", - сказал он в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

При этом, отвечая на вопрос журналистки "Рустави 2" о наличии сигналов из Тбилиси по налаживанию отношений с Москвой, Песков отметил, что в России видели "сигналы толпы и властей, которые этой толпе попустительствовали".

"Вот эти сигналы мы видели, они нам не понравились. Вы в Грузии это почувствовали. Давайте надеяться на то, что дальше мы будем жить без таких сигналов", - добавил Песков.

После церемонии фотографирования на саммите стран ЕАЭС, который проходил в Ереване, Путин направился вместе со своими коллегами по союзу в здание, где проводились мероприятия саммита. В момент, когда лидеры проходили мимо группы журналистов, свой вопрос выкрикнула сотрудница грузинского телеканала "Рустави 2". Она спросила президента РФ: "Когда Россия <...> начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии?" Путин в ответ сказал: "Когда мы примем такое решение". На слова журналистки о том, что Россия ранее уже брала на себя такие обязательства, президент заметил: "Мы всегда выполняем свои обязательства".