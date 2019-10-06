Слуцкий: пребывание в США допрошенной ФБР депутата Юмашевой пройдет по плану

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Инга Юмашева, задержанная ранее в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, не будет менять программу своего пребывания в США. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Все по плану", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не изменит ли Юмашева свою программу.

В субботу посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей.

В ФБР в ответ на запрос ТАСС данную ситуацию комментировать отказались. Ранее Слуцкий заверил, что депутаты Госдумы будут разбираться в случившемся, используя свои каналы.

Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Башкирию. Она входит в состав комитета по международным делам.