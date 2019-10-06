Посол РФ в США надеется, что встреча Лаврова и Помпео даст импульс диалогу между странами

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 7 октября. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Россия надеется, что прошедшая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео даст дополнительный импульс дальнейшему диалогу между двумя странами. Об этом заявил в воскресенье посол России в США Анатолий Антонов, выступая на ежегодном российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

"Разговор между двумя министрами был откровенным и открытым. Мы надеемся, что встреча даст дополнительный импульс нашему диалогу", - сказал он.

Также Антонов сказал, что США следует прекратить политику оказания давления на Россию с помощью санкций, практика показала, что с Москвой данный подход не работает.

По его словам, Вашингтону следует прекратить "политику давления на другие страны с помощью санкций". "Практика показала, что от нас невозможно добиться уступок, оказывая давление", - добавил дипломат.

"Чтобы преодолеть негативную тенденция в наших двусторонних отношениях, нам надо начинать разбираться с накопившимися проблемами", - сказал он. "Это включает в себя аресты граждан России в третьих странах по запросу США, возвращение российской дипломатической собственности, прекращение так называемой визовой войны, улучшение условий работы наших дипломатических миссий", - подчеркнул Антонов.