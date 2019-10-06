Антонов: России и США следует серьезно взяться за решение вопроса о ракетном оружии

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 7 октября. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Россия и США должны очень серьезно взяться за решение вопроса о размещении ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил в воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на ежегодном российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

"Если США разместят такие ракеты (средней и меньшей дальности - прим. ТАСС) слишком близко к границам России, мы будем вынуждены защищать нашу страну, мы будем вынуждены предпринять необходимые меры. Пришло время нам сесть за стол переговоров, прекратить разговаривать через СМИ, обвиняя друг друга, пришло время встретиться, может быть, в Женеве, в Вене, в Вашингтоне, в Москве, и очень серьезно разобраться с этими вопросами", - сказал он.

О ДСНВ

По словам Антонова, Россия продолжает ждать от властей США позитивного ответа по диалогу о стратегической стабильности, при этом Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) можно было бы продлить в том виде, в каком он существует сейчас.

"Очень просто продлить договор в таком виде, в каком он есть. Если у США, как и у Российской Федерации, есть собственные беспокоящие их вопросы по поводу других аспектов стратегической стабильности, пора собраться и разобраться с этими вопросами", - отметил он.

"Мы все еще ждем позитивного ответа от американской администрации", - сказал Антонов.