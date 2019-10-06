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Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на обратный рейс

Она была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая ранее была допрошена сотрудниками ФБР, на обратный рейс до Москвы. Об этом сообщил в воскресенье журналистам посол России в США Анатолий Антонов на полях ежегодного международного форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

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"Попросили наших коллег из генерального консульства в Нью-Йорке, чтобы они проводили Ингу Альбертовну до нашего самолета", - сказал он.

Ранее Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая на форум "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа.

Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам.

Теги
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