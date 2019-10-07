Сенатором вместо Бушмина могут стать депутаты Госдумы или Заксобрания Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 октября. /ТАСС/. Нового сенатора от исполнительной власти Ростовской области вместо умершего в воскресенье Евгения Бушмина назначат из кандидатур в Совет Федерации, представленных губернатором Василием Голубевым при избрании, сообщили ТАСС в комитете Заксобрания Ростовской области по регламентным вопросам и депутатской этике. В "сенаторскую тройку" ростовского губернатора входили нынешний депутат Госдумы Лариса Тутова и депутат регионального парламента Владимир Лакунин.

Согласно закону о порядке формирования Совета Федерации, в случае досрочного прекращения полномочий сенатора от исполнительной власти региона, его глава в десятидневный срок наделяет полномочиями члена Совфеда одну из кандидатур, которые были представлены им при проведении губернаторских выборов. Ранее сообщалось, что вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин, представлявший исполнительную власть Ростовской области, умер на 62-м году жизни после продолжительной болезни.

"Он избирался вместе с губернатором, по списку губернатора, и решение будет принимать Василий Юрьевич (Голубев, глава Ростовской области), - сказал собеседник.

Как сообщается на сайте "Единой России", от которой Голубев выдвигался в губернаторы Ростовской области в 2015 году, в его "сенаторскую тройку", помимо Бушмина, вошли Лариса Тутова - ныне депутат Госдумы от Ростовской области, а также Владимир Лакунин - депутат Законодательного собрания Ростовской области, генеральный директор АО "Каменскволокно".