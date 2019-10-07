Лавров прибыл в Багдад

БАГДАД, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в понедельник в столицу Ирака Багдад, где проведет встречи с руководством страны, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, приоритетной темой переговоров станет "обсуждение перспектив всестороннего развития и укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая взаимодействие в топливно-энергетической и гуманитарной сферах".

По ее словам, речь пойдет также о всем спектре ближневосточных проблем - ситуации в Ираке и Сирии, зоне Персидского заливе, обстановке вокруг Ирана и на палестинских территориях.

Посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади в преддверии визита уточнял, что помимо традиционных переговоров в МИД страны Лавров будет принят премьер-министром республики Аделем Абдель Махди и президентом Бархамом Салехом. По его информации, российского министра в поездке будут сопровождать представители российских нефтяных и газовых компаний, которые намерены рассмотреть вопрос об увеличении своих инвестиций.

Предыдущие визиты Лаврова в Ирак состоялись в 2011 и 2014 годах. Его иракский коллега Мухаммед Али аль-Хаким был в Москве в январе 2019 года.

Ситуация в Багдаде

Визит главы МИД РФ в Ирак состоится на фоне массовых протестов в Багдаде и других городах страны. Выступления направлены против безработицы, коррупции и плохих условий жизни. Вышедшие на улицы люди требовали отставки правительства Аделя Абдель Махди, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. Их жертвами стали уже более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали.

Как отмечала в минувший четверг Захарова, обстановка в целом находится под контролем иракских властей, а российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации. В ночь на субботу был отменен введенный в начале недели комендантский час, однако столкновения протестующих с силами правопорядка не прекратились.

Российско-иракские отношения

Россия традиционно поддерживает тесные отношения с Ираком. Серьезный удар по ним нанесло американское вторжение в ближневосточную страну в 2003 году. Его последствиями стали многолетнее вооруженное сопротивление иракцев Соединенным Штатам, внутренний конфликт между суннитами и шиитами, возникновение террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), отряды которой летом 2014 года подходили к Багдаду.

Боевые действия с 2003 года унесли миллионы жизней, значительная часть страны оказалась разрушена. Сильно пострадали в том числе нефтедобывающие районы на севере страны: Мосул, один из крупнейших центров нефтяной промышленности, был почти полностью уничтожен, когда иракская армия при поддержке авиации США отбивала город у террористов ИГ.

В результате экономические связи Багдада с Москвой были в основном разорваны, а сам Ирак оказался в орбите влияния США и отчасти Ирана, который оказывает важную помощь в восстановлении страны. Однако взаимодействие с Россией все же полностью не прервалось: страны сотрудничают в военно-технической сфере, а российские компании проявляют интерес к участию в восстановлении нефтедобывающей отрасли. Так, министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан заявлял ранее, что Газпром и Лукойл заинтересованы в разработке месторождения Мансури на границе Ирака и Ирана.

Перекресток Ближнего Востока

Багдад благодаря своему географическому расположению в центре исламского мира в прошлом был его столицей. Сейчас среди арабов лидерство принадлежит суннитским Египту и Саудовской Аравии, на влияние среди мусульман в целом претендует шиитский Иран. Однако утративший из-за многочисленных войн последних десятилетий свое положение в регионе Ирак имеет важное значение для его будущего.

В Ираке сохраняются остатки террористических отрядов "Исламского государства", которые периодически перемещаются с его территории в соседнюю Сирию. Багдад и Дамаск предпринимают усилия, чтобы взять границу под контроль и окончательно уничтожить террористов. Вопрос взаимодействия в борьбе с терроризмом без сомнений прозвучит в ходе контактов Лаврова в Багдаде.

Укрепляет свое влияние Иран, а США стремятся сохранить страну в качестве союзника в регионе. Визит российского министра напомнит соперничающим силам, что у России также есть интересы в регионе, а Багдаду - что в современном многополярном мире возможности сотрудничества не исчерпываются двумя противостоящими друг другу лагерями.